جيبوتي تمنح المملكة وسام الاستقلال الوطني نظير ما تقدمه من دعم للمشروعات التنموية

وقدّم الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية شكره لرئيس جمهورية جيبوتي، ورئيس الوزراء الجيبوتي، على تقليده لهذا الوسام، مشيرًا إلى العلاقات والتعاون التنموي بين الجانبين الممتد لأكثر من 40 عامًا، من خلال تمويل ودعم العديد من المشروعات والبرامج الإنمائية في مختلف القطاعات الحيوية في جيبوتي.