حاج سنغالي بعد تفويجه في القافلة الصحية من المدينة المنورة: رأيت الإنسانية بالمملكة

كشف حاج سنغالي عن سعادته بما وجده من إنسانية ورعاية من المجتمع السعودي، بعد تعرُّضه للإصابة، وتفويجه في القافلة الصحية من المدينة المنورة، وعلاجه لكي يستكمل مناسكه، مقدمًا شكره لقيادة السعودية وشعبها على ما وجده من عناية ورعاية في رحلته.
وفي التفاصيل، قال الحاج السنغالي في تقرير لقناة الإخبارية إنه تعرَّض للإصابة في المدينة المنورة، وتم علاجه، وبعد 5 أيام تم نقله للمستشفى، وتفويجه في القافلة الصحية من المدينة المنورة. وعبَّر عن شكره للمجتمع السعودي؛ لما وجده من عناية لإكمال رحلته، وشكره لقيادة السعودية وشعبها قائلاً: "أنا رأيت الإنسانية هنا، وسعيد حقًّا بوجودي في السعودية".