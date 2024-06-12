حاج سنغالي بعد تفويجه في القافلة الصحية من المدينة المنورة: رأيت الإنسانية بالمملكة

وفي التفاصيل، قال الحاج السنغالي في تقرير لقناة الإخبارية إنه تعرَّض للإصابة في المدينة المنورة، وتم علاجه، وبعد 5 أيام تم نقله للمستشفى، وتفويجه في القافلة الصحية من المدينة المنورة. وعبَّر عن شكره للمجتمع السعودي؛ لما وجده من عناية لإكمال رحلته، وشكره لقيادة السعودية وشعبها قائلاً: "أنا رأيت الإنسانية هنا، وسعيد حقًّا بوجودي في السعودية".