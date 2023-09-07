"خدمات الملاحة الجوية" تطلق "سانس فكرة ثون".. للاستفادة من الأفكار الإبداعية
أطلقت شركةُ خدمات الملاحة الجوية السعودية، برنامجَ "سانس فكرة ثون - SANS Fikrahthon" للاستفادة من الأفكار الإبداعية لأبناء وبنات الوطن؛ إيمانًا منها بأهمية المشاركات الإبداعية بما يتلاءم مع استراتيجياتها لضمان تحقيق الأهداف والسلوكيات المطلوبة.
ويهدف البرنامج لتبني وتطوير وتنفيذ الأفكار الإبداعية التي تسهم في إيجاد حلول إبداعية للمشكلات من خلال الاستفادة من طاقات وأفكار متنوعة، بناءً على احتياجات الشركة من خلال برنامج "سانس فكرة ثون"، الذي يحقّق العديدَ من الفوائد؛ من بينها: دعم استراتيجية سانس لتظل دائمًا أفضل صاحب عمل ووجهة للخريجين، توسيع نطاق العلامة التجارية، ترسيخ جذور التعاون بين الأفراد، وفتح الأفق أمام الباحثين عن العمل، فضلًا عن التعرف على فئة جديدة من أصحاب الفكر والخبرات وتبادل المعلومات معهم، وإبراز القدرات والمهارات التقنية، وتشجيع الابتكار والتطوير في مجالات ومسارات فكرة ثون، واستقطاب المواهب وذوي الكفاءات، وإشراكهم في التطوير والتنفيذ وطرح الحلول.
ويستهدف البرنامجُ طلابَ وطالبات جامعات المملكة في كليتَي الهندسة وعلوم الحاسبات وتقنية المعلومات المتوقع تخرجهم قريبًا؛ حيث يشارك الطلاب في المشروع المعلن عنه ضمن منصة سانس فكرة ثون وفقًا على ألّا يتجاوز عدد فريق العمل عن ثلاثة أعضاء في المشروع الواحد ومن نفس الجامعة واحد أقصى عدد 20 فريق عمل.
وتقدم جوائز مالية للفائزين، بواقع جائزتين لكل برنامج وفكرة ثون، فيما تصنف جائزتان مركزًا أول، وجائزتان مركزًا ثانيًا، بالإضافة إلى فرص تدريبية منتهية بالتوظيف، وفرص تدريبية فقط، ومنح شهادة شكر للمشاركين جميعهم.
ويمكن التقديم على المسابقة التي تستمرّ حتى ١٤ سبتمبر من خلال الرابط .
يُذكر أن شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية حقّقت العديد من الإنجازات في مجال الحفاظ على السلامة الجوية؛ من أبرزها الحصول على المركز الثاني عالميًّا في جائزة إدارة المجال الجوي، والفوز بجائزة التميز والابتكار على مستوى الشرق الأوسط، وإتمام تحديث الأنظمة الملاحية في مركزَي المراقبة الجوية بجدة والرياض وأبراج المراقبة في مختلف مناطق المملكة.