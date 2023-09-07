"خدمات الملاحة الجوية" تطلق "سانس فكرة ثون".. للاستفادة من الأفكار الإبداعية

ويستهدف البرنامجُ طلابَ وطالبات جامعات المملكة في كليتَي الهندسة وعلوم الحاسبات وتقنية المعلومات المتوقع تخرجهم قريبًا؛ حيث يشارك الطلاب في المشروع المعلن عنه ضمن منصة سانس فكرة ثون وفقًا على ألّا يتجاوز عدد فريق العمل عن ثلاثة أعضاء في المشروع الواحد ومن نفس الجامعة واحد أقصى عدد 20 فريق عمل.

وتقدم جوائز مالية للفائزين، بواقع جائزتين لكل برنامج وفكرة ثون، فيما تصنف جائزتان مركزًا أول، وجائزتان مركزًا ثانيًا، بالإضافة إلى فرص تدريبية منتهية بالتوظيف، وفرص تدريبية فقط، ومنح شهادة شكر للمشاركين جميعهم.