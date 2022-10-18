4 اعتمادات عالمية.. منطقة القصيم توثّق تميزها وتفرّدها

وفي هذا عام 2022 الجاري؛ حصلت مجموعة سلام البيطرية بمدينة بريدة على شهادة موسوعة غينيس للأرقام القياسية بوصفها أكبر مستشفى بيطري بالعالم، على مساحة قدرها ٧٠ ألف متر مربع، ويستوعب أكثر من ٤٠٠٠ حيوان في وقت واحد ليكون المشروع الأول من نوعه على مستوى المملكة والأكبر على مستوى العالم.