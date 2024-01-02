"جلسات سمر الشتاء".. حُسن "الوجه" يرتسم على جبالها وأوديتها ويجذب المتنزهين

وهطلت كميات وفيرة من الأمطار المتفرقة على أنحاء واسعة وعلى قمم جبالها وسفوحها وأوديتها المتفرقة، أدت إلى اخضرار مساحات شاسعة؛ الأمر الذي دفع بالعديد من هواة الرحلات إلى الانتقال من جو المدينة إلى الحياة البرية؛ إيذانًا ببدء طقوس الشتاء، وجلسات السمر، التي اعتادها الجميع في كل عام مع دخول فصل الشتاء، وسط تنامي الوعي المجتمعي تجاه التقيد والحرص على اتباع التعليمات، وخاصة الصادرة من الجهات المعنية للدراية بمختلف التغيرات المناخية، إلى جانب المحافظة على البيئة.