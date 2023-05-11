21 ألف زيارة لمراكز "سكني الشامل" في الربع الأول

كشف برنامج سكني عن تجاوز عدد الزيارات لمراكز "سكني" الشامل خلال الربع الأول من العام الجاري، 21 ألف زيارة من المستفيدين المستحقين للدعم السكني وغير المستحقين؛ وذلك للاستفادة من الخدمات المقدمة في المراكز الأربعة، وتمكينهم من تنفيذ أعمالهم وفق آلية ميسرة، وخطوات واضحة، وتكامل فعال بين المستفيدين ومقدمي الخدمات.
وأوضح "سكني" في بيان صحافي له، اليوم، أن مراكز "سكني الشامل" في: (الرياض، وجدة، والخبر، والمدينة المنورة) مكّنت المستفيدين من إبرام ما يزيد على ٣ آلاف عقد تملّك للمسكن الأول خلال الفترة نفسها؛ بقِيَم تتجاوز 2 مليار ريال؛ وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحسين كفاءة السوق، ودعم الأسر في تملّك مساكنها؛ حيث أتاحت المراكز منذ تأسيسها حتى نهاية الربع الأول، 48 مشروعًا سكنيًّا، بإجمالي عدد وحدات يتجاوز 31 ألف وحدة سكنية، ومعروض سكني متاح عبر المراكز بأكثر من 15 ألف وحدة سكنية حتى نهاية الربع الأول.
ويقدم "سكني الشامل" في المدن الأربع، بالإضافة إلى خدمات المعروض السكني والحلول التمويلية؛ عددًا من الخدمات العقارية، المرتبطة بعقود الإيجار، وفرز الوحدات العقارية، وتقييم الاستدامة، وجمعيات الملاك، وغيرها.
يُذكر أن مراكز "سكني الشامل" أحدُ قنوات "سكني"، ووجهة للمستفيد، ومظلة للمطورين العقاريين، والجهات التمويلية، وتتوفر فيه الخدمات الشمولية؛ لتسهيل رحلة المستفيد في إيجاد المسكن والخدمات المرتبطة به في مكان واحد، بالإضافة لقنواته المتعددة لتقديم الخدمات، ومنها: المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونيًّا، وخدمات التصاميم الهندسية، والمقاول المعتمد، والإشراف الهندسي، والسوق العقاري وغيرها؛ وذلك في إطار دعم المستفيدين، والمساهمة في رفع كفاءة السوق تماشيًا مع أهداف برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.
ويمكن الاطلاع على مواقع المركز في المدن الأربع، والاستفادة من جميع الخدمات والخيارات السكنية، والحلول التمويلية من خلال الرابط: https://sakani.sa/contact-us، أو الاتصال على الرقم الموحد للعناية بالمستفيدين (199090).