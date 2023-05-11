21 ألف زيارة لمراكز "سكني الشامل" في الربع الأول

وأوضح "سكني" في بيان صحافي له، اليوم، أن مراكز "سكني الشامل" في: (الرياض، وجدة، والخبر، والمدينة المنورة) مكّنت المستفيدين من إبرام ما يزيد على ٣ آلاف عقد تملّك للمسكن الأول خلال الفترة نفسها؛ بقِيَم تتجاوز 2 مليار ريال؛ وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحسين كفاءة السوق، ودعم الأسر في تملّك مساكنها؛ حيث أتاحت المراكز منذ تأسيسها حتى نهاية الربع الأول، 48 مشروعًا سكنيًّا، بإجمالي عدد وحدات يتجاوز 31 ألف وحدة سكنية، ومعروض سكني متاح عبر المراكز بأكثر من 15 ألف وحدة سكنية حتى نهاية الربع الأول.