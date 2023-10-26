بلغة الصور.. "مسام" يخاطب العالم بشأن انتهاكات الألغام الحوثية بحق الأطفال باليمن

وفي كلمة الافتتاح قال مساعد مدير عام مشروع مسام، قاسم الدوسري إن مشروع مسام يسعى إلى مناصرة حقوق الطفل في اليمن، وإيصال رسائل معبرة عن حقوقهم، لاسيما الشرائح التي استهدفتها ألغام المليشيات الحوثية، مشيراً إلى أن المعرض يهدف أيضاً إلى وقف الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال جراء الألغام في اليمن، والتي تعد أحد أبرز الأساليب الحوثية في قتل وإرهاب اليمنيين.