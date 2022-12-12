ولي عهد الكويت يستقبل وزير الطاقة

استقبل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، بقصر بيان، اليوم، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للكويت.