ولي عهد الكويت يستقبل وزير الطاقة

استقبل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، بقصر بيان، اليوم، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للكويت.
ونقل عبدالعزيز بن سلمان، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ولسمو ولي عهد دولة الكويت.
وقد حمّل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولصاحب السمو الملكي ولي العهد - حفظهما الله - وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.
حضر الاستقبال من الجانب السعودي، سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت.
كما حضره من الجانب الكويتي رئيس ديوان سمو ولي عهد دولة الكويت الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور بدر حامد الملا.