ضبط مواطن لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي بحائل ومقيم استغلّ الرواسب بتبوك

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي بمنطقة حائل، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، مؤكدةً أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.
من جهة أخرى، ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية، مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة لاستغلاله الرواسب دون ترخيص بمنطقة تبوك.
وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدتين تُستخدمان في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها مقيم من الجنسية البنجلاديشية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.