"إغاثي الملك سلمان" يوزع 25.000 ربطة خبز يوميًا على اللاجئين في شمال لبنان

على صعيد آخر، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 720 سلة غذائية في محلية سنجة بولاية سنار في جمهورية السودان، استفاد منها 6.739 فردًا من الأسر النازحة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع الأمن الغذائي في السودان.