"إغاثي الملك سلمان" يوزع 25.000 ربطة خبز يوميًا على اللاجئين في شمال لبنان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الرابعة، في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان، حيث جرى خلال الأسبوع الماضي توزيع 25.000 ربطة خبز يوميًا للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفاد منها 62.500 فرد بواقع 12.500 أسرة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة اللاجئين في مختلف مواقع وجودهم.
من ناحية ثانية، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مشروع بناء خزان للمياه في مديرية السوم بمحافظة حضرموت، وذلك ضمن مشروع المساعدات الغذائية مقابل استعادة الأصول المجتمعية، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.
ويتضمن المشروع بناء خزان بسعة 240 مترًا مكعبًا، وإنشاء شبكة مياه، وتنفيذ شبكة داخلية من البوليفيلن بطول 500 متر، فضلًا عن تركيب مضخة تعمل بالطاقة الشمسية، يستفيد منه قرابة 3 آلاف فرد.
وثمّن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر سعيد العامري الجهود السعودية المبذولة في إنشاء المشاريع الإنسانية والتنموية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة وتوفير مصادر مستدامة للمياه وتلبية احتياجات المجتمع المحلي، والتي ستسهم في تحسين الأوضاع المعيشية في البلاد.
ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة، لدعم قطاع المياه والإصحاح البيئي، والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
على صعيد آخر، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 720 سلة غذائية في محلية سنجة بولاية سنار في جمهورية السودان، استفاد منها 6.739 فردًا من الأسر النازحة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع الأمن الغذائي في السودان.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم، وتحقيقًا للأمن الغذائي لهم.