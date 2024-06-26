"حساب المواطن": صدور نتائج الأهلية للدورة 80 "شهر يوليو 2024"

أعلن برنامج "حساب المواطن" عن صدور نتائج الأهلية للدورة 80 (شهر يوليو 2024).
وقال البرنامج: للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على تطبيق البرنامج أو من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: eservices.ca.gov.sa/#/login.
وكان برنامج حساب المواطن قد أودع 3.4 مليار ريال مخصّص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والسبعين، 10.8 مليون مستفيد وتابع.
وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 205 مليارات ريال؛ منها 2.6 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا أن 74% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1477 ريالًا.
وأوضح مدير عام التواصل أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة، أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكّلين ما نسبته 73%، وبلغ عدد التابعين 7.8 مليون مستفيد.