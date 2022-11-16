مجلس العلماء الإندونيسي: ولي العهد السعودي يحمل همة وعزيمة لمستقبل بلده وللعالم

أكّد نائب الأمين العام لمجلس العلماء الإندونيسي رئيس هيئة الزكاة لنهضة العلماء، الدكتور علي بحر؛ أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كان له حضور متميز، ويحمل همة وعزيمة لمستقبل بلده وللعالم، وإلهامًا يفتح آفاقًا واسعة للتطور والإبداع.