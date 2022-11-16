مجلس العلماء الإندونيسي: ولي العهد السعودي يحمل همة وعزيمة لمستقبل بلده وللعالم

أكّد نائب الأمين العام لمجلس العلماء الإندونيسي رئيس هيئة الزكاة لنهضة العلماء، الدكتور علي بحر؛ أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كان له حضور متميز، ويحمل همة وعزيمة لمستقبل بلده وللعالم، وإلهامًا يفتح آفاقًا واسعة للتطور والإبداع.
وقال الدكتور علي بحر: إن إندونيسيا ترحّب بضيوفها القادة الرؤساء في قمة دول مجموعة العشرين وعيون المتابعين تنبهر بولي العهد السعودي في هيبته ووقاره بين إخوته القادة، مرحبًا به واصفًا سموه بعالي الهمة في بلده الثاني إندونيسيا بلد الروعة والجمال.
ونوه إلى إعلان سموه تكفل المملكة العربية السعودية بترميم المركز الإسلامي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وذلك بعد تعرُّض أجزاء كبيرة من المركز لحادث حريق الشهر الماضي؛ تجسيدًا للعلاقات الأخوية التي تجمع المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا الشقيقة.