"نسخة معتمدة من كأس العالم في جدة".. قُمصان أشهر اللاعبين و16 كرة تروي حكايات

وفي جولة لـ"واس" على أركان المتحف الذي يحتوي على 16 كرة قدم منذ عام 1910 حتى 1918م، استعرض المتحف البدايات في صُنع الكرة من جلد الحيوانات وحشوها بمواد مختلفة وخياطتها يدوياً، والتحول في صناعة مواد الكرة، حيث نال في عام 1836م، الأمريكي تشارلز جوديير براءة اختراع عن كرة من المطاط المقوى، إضافة إلى التحول الثاني عندما جرى إنتاج أول كرة من الجلد الصناعي في عام 1960م، وفي الوقت الحالي من المطاط الصناعي وألياف البوليستر والخيوط الطبيعية.