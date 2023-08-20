خدمات تخصصية.. تدخل عاجل ينقذ حياة معتمرة نيجيرية من جلطة في الدماغ

تمكن، بفضل الله، فريق طبي من مستشفى أجياد للطوارئ، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من إنقاذ حياة معتمرة تبلغ من العمر 72 عاماً من الجنسية النيجيرية، كانت تعاني من ضعف في عضلات الشق الأيسر من الوجه وازدواجية في الرؤية، وذلك ضمن جهود تجمع مكة المكرمة الصحي في خدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين.
واتضحت حالة المريضة بعد التشخيص وعمل الفحوصات الطبية والأشعة المقطعية بوجود جلطة في الدماغ بالشق الأيمن تحتاج إلى تدخل جراحي بشكل عاجل لإنقاذ حياة المعتمرة، وتم التعامل مع الحالة بشكل عاجل وسريع من الفريق الطبي ونقل المريضة إلى مدينة الملك عبدالله الطبية لإنقاذ حياتها وتلقي الخدمة التخصصية المطلوبة.
يذكر أن مستشفى أجياد للطوارئ تمكن خلال النصف الأول لعام 2023م من تقديم خدمة طبية لـ 596 حالة دخول للعناية المركزة، ويعمل بكامل طاقته الاستيعابية وطاقمه الطبي المؤهل تأهيلاً عالياً لتقديم أفضل رعاية طبية بأعلى جودة.