خدمات تخصصية.. تدخل عاجل ينقذ حياة معتمرة نيجيرية من جلطة في الدماغ

تمكن، بفضل الله، فريق طبي من مستشفى أجياد للطوارئ، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من إنقاذ حياة معتمرة تبلغ من العمر 72 عاماً من الجنسية النيجيرية، كانت تعاني من ضعف في عضلات الشق الأيسر من الوجه وازدواجية في الرؤية، وذلك ضمن جهود تجمع مكة المكرمة الصحي في خدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين.