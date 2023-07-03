شركة مطارات الرياض تعلن إنجازها التاريخي الجديد.. تعرَّف عليه

أعلنت شركة مطارات الرياض، التي تتولى إدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي، إنجازها الجديد المتمثل في تسجيل مطار العاصمة أعلى عدد من المسافرين في يوم واحد عبر تاريخه؛ إذ تجاوزت أعداد المسافرين خلال يوم السبت 1 يوليو الجاري 106 آلاف مسافر، متخطية بذلك الرقم القياسي السابق 103 آلاف مسافر، المسجل يوم 8 أغسطس 2019م.
هذا على صعيد أعداد المسافرين، أما على صعيد أعداد الرحلات اليومية فقد سجل مطار الملك خالد الدولي رقمًا قياسيًّا جديدًا في معدل رحلاته اليومية، تمثل بتشغيل 738 رحلة في يوم الأحد 25 يونيو 2023، متجاوزًا بذلك الرقم القياسي السابق 710 رحلات، المسجل بتاريخ 1 ديسمبر 2022.
وجاء هذا الإعلان من قِبل شركة مطارات الرياض بالتزامن مع انتهاء موسم حج 1444هـ، الذي سجَّل من خلاله مطار العاصمة حضورًا متميزًا على صعيد عملياته التشغيلية الأرضية والجوية طيلة أعمال الموسم.