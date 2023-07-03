شركة مطارات الرياض تعلن إنجازها التاريخي الجديد.. تعرَّف عليه

هذا على صعيد أعداد المسافرين، أما على صعيد أعداد الرحلات اليومية فقد سجل مطار الملك خالد الدولي رقمًا قياسيًّا جديدًا في معدل رحلاته اليومية، تمثل بتشغيل 738 رحلة في يوم الأحد 25 يونيو 2023، متجاوزًا بذلك الرقم القياسي السابق 710 رحلات، المسجل بتاريخ 1 ديسمبر 2022.