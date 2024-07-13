محليات

"العقيل" يتوقع عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية خلال الأسبوع القادم

حذر من ارتفاع في درجات الحرارة وموجة حر جديدة مع نهاية الأسبوع المقبل
"العقيل" يتوقع عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية خلال الأسبوع القادم

أوضح محلل طقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل أنه من المتوقع أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.

وقال: تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض الآن على الساحل الشرقي للمملكة، ودرجات الحرارة وصلت إلى نهائيات الأربعينات على الساحل الشرقي خاصة في الدمام والأحساء وشمال شرق المملكة.

وأضاف: درجات الحرارة في الرياض أقل مما كانت عليه أمس ولا تزال مرتفعة، أمس سجلنا 47 واليوم تصل إلى 45.

وأردف: يتوقع أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في الأسبوع القادم، لكن ستكون هناك موجة حر أخرى تبدأ نهاية الأسبوع المقبل خاصة على القطاع الشرقي للمملكة وشرق منطقة الرياض.

المركز الوطني للأرصاد
فصل الصيف
درجات الحرارة
موجة الحر
عقيل العقيل

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org