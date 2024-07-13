"العقيل" يتوقع عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية خلال الأسبوع القادم

أوضح محلل طقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل أنه من المتوقع أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.
وقال: تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض الآن على الساحل الشرقي للمملكة، ودرجات الحرارة وصلت إلى نهائيات الأربعينات على الساحل الشرقي خاصة في الدمام والأحساء وشمال شرق المملكة.
وأضاف: درجات الحرارة في الرياض أقل مما كانت عليه أمس ولا تزال مرتفعة، أمس سجلنا 47 واليوم تصل إلى 45.
وأردف: يتوقع أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في الأسبوع القادم، لكن ستكون هناك موجة حر أخرى تبدأ نهاية الأسبوع المقبل خاصة على القطاع الشرقي للمملكة وشرق منطقة الرياض.