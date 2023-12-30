"الشؤون الإسلامية" تعرض مصحفًا كاملًا في 30 ورقة لزوار "جسور" بالمغرب

يُذكر أن المعرض انطلق في 13 من شهر ديسمبر الجاري، ويختتم فعالياته غدًا الأحد، ويهدف إلى تمكين الزوار من الاستمتاع بمشاهدة العروض المرئية، والتفاعل مع المحتوى التقني، واستخدام الوسائل والتقنيات الإلكترونية الحديثة، واطلاعهم على الجهود التي تقوم بها المملكة في خدمة القرآن الكريم، وخدمة ضيوف الرحمن القادمين للحرمين الشريفين.