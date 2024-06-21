بعد تقصير خطبة الجمعة.. متحدث "الصحة": نحن في بلد يجعل "صحة الإنسان أولاً"

نوه المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة بالتوجيه الكريم بتخفيف وتقصير مدة خطبتي وصلاة الجمعة في الحرمين الشريفين لتكون في حدود 15 دقيقة.
وكتب المتحدث الدكتور محمد العبدالعالي عبر الحساب الرسمي على منصة إكس: "نحن في بلد ولله الحمد يجعل "صحة الإنسان أولاً" في قراراته واستعداده، وذلك بتخفيف خطبة الجمعة في الحرمين هذه الأيام؛ لارتفاع درجات حرارة الشمس، إكمالًا لجهود مكثفة للوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس".
وتضمّن التوجيه الكريم تأخير الأذان الأول لتكون المدة بينه وبين الأذان الثاني 10 دقائق.
وسيتم العمل بموجب هذا التوجيه الكريم ابتداءً من خطبة اليوم الجمعة 15/ 12/ 1445هـ، وحتى نهاية فصل الصيف.