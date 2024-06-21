بعد تقصير خطبة الجمعة.. متحدث "الصحة": نحن في بلد يجعل "صحة الإنسان أولاً"

وكتب المتحدث الدكتور محمد العبدالعالي عبر الحساب الرسمي على منصة إكس: "نحن في بلد ولله الحمد يجعل "صحة الإنسان أولاً" في قراراته واستعداده، وذلك بتخفيف خطبة الجمعة في الحرمين هذه الأيام؛ لارتفاع درجات حرارة الشمس، إكمالًا لجهود مكثفة للوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس".