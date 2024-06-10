جي أكسبو تحصل على شهادة أفضل بيئة عمل خلال عام 2024

حصلت شركة جي أكسبو على شهادة أفضل بيئة عمل من منظمة Great Place to Work للعام 2024م، وذلك نتيجة لجهود الشركة المستمرة منذ تأسيسها في إيجاد بيئة عمل مميزة تحفّز على التمكين والتميز والعمل بروح الفريق الواحد.

وعبّرت الشريك المؤسس لشركة جي أكسبو غادة الراشد عن سعادتها بثقة المنسوبين في الشركة، الذين كان لهم الفضل في الحصول على هذه الشهادة، والتي من خلالها تؤكد "جي أكسبو" حرصها على توفيرها جميع السبل لخلق ثقافة عمل رائعة ومحفزة للموظفين تساعدهم على الإبداع والابتكار، واستثمارها في تطوير وتمكين موظفيها وتقديم كل ما يمكن لحصولهم على بيئة عمل صحية وجاذبة، تعينهم على تأدية مهامهم بكل ثقة وفخر باعتبارهم أثمن ما تملك ،.

وأضافت الراشد " كوادرنا هم الركيزة الأساسية التي نعتمد عليها، ونحن دائماً نسعى للارتقاء بالمستوى المهني وتطوير الكوادر وتدريبها إضافة لتطوير بيئة العمل الداخلية والتي تعد أولوية قصوى بالنسبة لنا، هذه الروح راسخة في استراتيجية الشركة منذ تأسيسها قبل عشر أعوام ، لخلق ثقافة عمل تعزز من احترافية الأداء، عبر تأمين أفضل الممارسات التي تستجيب لتوقعات الموظف وتحقق الارتقاء والتطور المهني. ونحن فخورون جداً بحصولنا على هذه الشهادة من جهة مرموقة مثل "أفضل الأماكن للعمل"، والذي يشكل دافعاً لنا لوضع خطط واضحة الطريق نحو المزيد من البرامج والمبادرات التي تنهض بطاقات منسوبينا، وتطوّر مهاراتهم وقدراتهم، بجانب الحرص على تهيئة بيئة عمل مميزة تحقق المزيد من الإبداع والإنجازات الكبيرة. "

وفي الختام نوهت الراشد بأن هذه الشهادة المقدمة من Best Places To Work، تكتسب أهميتها من كونها صادرة من جهة عالمية ذات موثوقية عالية تستخدم منهجيات تقييم دقيقة وصارمة من خلال استبانات داخلية تقيس عددًا من المحاور، منها علاقة الموظفين بالإدارة بشكل عام، ومستوى شعور الموظفين بالاحترام من قبل إدارة الشركة، وتصوراتهم حول الدعم المهني والتعاون والمشاركة في اتخاذ القرارات. كما وتلبي معايير ممارسات الموارد البشرية وتجربة الموظفين.