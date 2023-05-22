"لتبقى": إبعاد الثلاجة عن مصادر الحرارة يرشّد من استهلاكها للطاقة

ودعت في البداية، إلى شراء ثلاجة تقع في النطاق الأخضر، والتأكد من ذلك بالدخول عبر تطبيق "تأكد"؛ مشيرة إلى أهمية شراء حجم الثلاجة الذي يتناسب مع نوعية الاستخدام اليومي، وعدد أفراد الأسرة؛ مؤكدة أن شراء ثلاجة كبيرة الحجم، على عدد أفراد أسرة قليلة، فيه هدر كبير للطاقة.