"لتبقى": إبعاد الثلاجة عن مصادر الحرارة يرشّد من استهلاكها للطاقة

نصحت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى"، بترشيد الطاقة الكهربائية المستخدمة في الثلاجة؛ مشيرة إلى أن هذا الجهاز -دون سواه- الأكثر استهلاكًا للطاقة الكهربائية؛ باعتباره يعمل على مدار الساعة، دون توقف.
وألمحت الحملة إلى أهمية التعرف على بعض النصائح والإرشادات عند التعامل مع الثلاجة، لترشيد الطاقة.
ودعت في البداية، إلى شراء ثلاجة تقع في النطاق الأخضر، والتأكد من ذلك بالدخول عبر تطبيق "تأكد"؛ مشيرة إلى أهمية شراء حجم الثلاجة الذي يتناسب مع نوعية الاستخدام اليومي، وعدد أفراد الأسرة؛ مؤكدة أن شراء ثلاجة كبيرة الحجم، على عدد أفراد أسرة قليلة، فيه هدر كبير للطاقة.
ولفتت إلى أهمية عدم وضع الثلاجة بالقرب من مصادر الحرارة، مثل البوتجاز أو الفرن الكهربائي، أو أشعة الشمس، وقالت إن هذه المصادر تُفقد الثلاجة درجة البرودة التي تكونها.
وقالت إن الفتح والإغلاق المتكرر لباب الثلاجة، يؤدي إلى تسريب درجة البرودة منها؛ وهو ما يدفع الثلاجة للعمل فترات أطول لتعويض البرودة المفقودة، وفي هذا هدر لا داعي منه للطاقة الكهربائية.
ونصحت الحملة بضبط مؤشر الثلاجة عند درجة متوسطة، منعًا لهدر الطاقة؛ داعية إلى المحافظة على الصيانة الدورية للثلاجة، والتأكد من أنها تعمل بكفاءة عالية.