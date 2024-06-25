"موسم جدة 2024" يُطلق كُتيِّبًا تشويقيًا لمناطقه الترفيهية وفعالياتها

ويتضمَّن الكُتيب تعريفًا بمناطق سيتي ووك وفعالياتها المتوزعة في ثماني مناطق فرعية؛ تشتمل على مدينة متروبوليتان، وببلي لاند، وليالي القاهرة، ومدينة الصين، وفن لاند، والحديقة، وقرية الرعب، ووندر وول، كما تقدم منطقة "Warner Bros. Discovery: Celebrate Every Story"؛ التي تقام لأول مرة في السعودية لتقدِّم للزوار والسياح مزيجًا من الألعاب والعروض الترفيهية، إلى جانب كونها مرفقًا عائليًا بامتياز تجمع أكثر القصص والشخصيات شهرةً في العام تحت سقف واحد. فيما يُعرّف الكتيب بالعديد من الفعاليات التي ستقام في "Imagine Monet" وحديقة الأمير ماجد؛ فضلًا عن الحفلات العالمية، بالإضافة إلى فعاليات أخرى تقام بالشراكة مع القطاع الخاص لتقدِّم المتعة والترفيه للزوار.