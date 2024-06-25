"موسم جدة 2024" يُطلق كُتيِّبًا تشويقيًا لمناطقه الترفيهية وفعالياتها

أطلق "موسم جدة 2024" كتيبًا تشويقيًا خاصًا يحتوي على فعاليات الموسم ومناطقه الترفيهية في دورته الجديدة، مما يُسهّل الوصول والتعرف إلى مواقع الفعاليات، إلى جانب تقديم تفاصيل موسَّعة عن طبيعة عروض كل منطقة للاستمتاع بالفعاليات والتجارب المنوعة التي ستشهدها مدينة جدة.
ويُعد كُتيّب "موسم جدة 2024" دليلًا شاملًا لكافة مواقع وفعاليات وعروض الموسم التي تناسب كافة الأذواق والفئات العمرية؛ متضمنًا تفاصيل مشوقة من مطاعم ومقاهٍ وأسواق، وأنشطة متنوعة، بالإضافة إلى ليالٍ لأبرز الشعراء وعروض مسرحية ستقام للمرة الأولى.
ويتضمَّن الكُتيب تعريفًا بمناطق سيتي ووك وفعالياتها المتوزعة في ثماني مناطق فرعية؛ تشتمل على مدينة متروبوليتان، وببلي لاند، وليالي القاهرة، ومدينة الصين، وفن لاند، والحديقة، وقرية الرعب، ووندر وول، كما تقدم منطقة "Warner Bros. Discovery: Celebrate Every Story"؛ التي تقام لأول مرة في السعودية لتقدِّم للزوار والسياح مزيجًا من الألعاب والعروض الترفيهية، إلى جانب كونها مرفقًا عائليًا بامتياز تجمع أكثر القصص والشخصيات شهرةً في العام تحت سقف واحد. فيما يُعرّف الكتيب بالعديد من الفعاليات التي ستقام في "Imagine Monet" وحديقة الأمير ماجد؛ فضلًا عن الحفلات العالمية، بالإضافة إلى فعاليات أخرى تقام بالشراكة مع القطاع الخاص لتقدِّم المتعة والترفيه للزوار.
ومن المُقرر أن تبدأ فعاليات "موسم جدة 2024" بهويته الجديدة تحت شعار "من جديد" يوم الجمعة 28 يونيو الجاري، فيما سيتم افتتاح الموسم في منطقة البروميناد يوم الخميس 27 يونيو، كما يمكن مشاهدة الكتيب وفعاليات الموسم ومناطقه من خلال الرابط