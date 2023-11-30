خلال الأشهر القادمة.. "لحظات العلا" تقدم عروض الموسيقى الكلاسيكية وحفل جيمس بلانت

أعلنت "لحظات العلا" عن استضافة سلسلة من العروض الموسيقية والفنانين المبدعين ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة ومهرجان فنون العلا، ما يَعد الضيوف بتجربة ترفيهية لا مثيل لها.
ويتضمن برنامج الفعاليات المميزة، حفلًا كلاسيكيًا في الحِجر على ضوء الشموع بقيادة الملحن وعازف البيانو الشهير لودوفيكو إناودي، إلى جانب عروض الأوركسترا السويسرية الشهيرة، وحفل المغني وكاتب الأغاني البريطاني الحائز على عدة جوائز جيمس بلانت.
وعلق رامي المعلم نائب الرئيس لقطاع إدارة الوجهات السياحية والتسويق في الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالقول: "تؤكد لحظات العلا التزامها باستضافة أفضل المواهب الموسيقية العالمية، من خلال استضافة المبدع لودوفيكو إناودي إلى جانب عروض الأوركسترا السويسرية الاستثنائية بالإضافة لحفل الفنان الشهير جيمس بلانت، ما يمنح الضيوف تجربةً موسيقيةً تلبي تطلعاتهم، وتشكّل هذه الأسماء الفنية المميزة إضافة كبيرة لسلسلة حفلاتنا عالمية المستوى، ونتطلع لملاقاة ضيوفنا والاستمتاع بعروض موسيقية لا تُنسى مع فعاليات لحظات العُلا".
ويعود الحفل الكلاسيكي على ضوء الشموع المميز إلى موقع الحجر المدرج على لائحة اليونسكو للتراث العالمي يوم 18 يناير بالتزامن مع فعاليات مهرجان شتاء طنطورة، ويجمع الحفل المُقام ضمن منطقة جبل البنات بالحجر، عناصر الموسيقى الكلاسيكية مع التصاميم المبتكرة، كما يتضمن مجموعة من أروع عروض الموسيقى الكلاسيكية الحية من إبداع عازف البيانو والملحن لودوفيكو إيناودي، إلى جانب كوكبة مميزة من الموسيقيين السعوديين الموهوبين، ويلبي الحفل الرائع تطلعات عشاق الموسيقى والتجارب المميزة ضمن محيط تاريخي عريق وأجواء ساحرة تزينها أضواء الشموع.
وبدأ لودوفيكو إيناودي رحلته في عالم الموسيقى منذ الصغر، حيث تعلّق بآلة البيانو الموسيقية، وتلقّى إيناودي تدريبه الأكاديمي على البيانو في كونسرفتوار تورينو وميلان، حيث صقل مهاراته تحت إشراف كبار الأساتذة وانطلقت شهرته بعد إصدار ألبوم "لي أوندي" في 1996، ثم تلاه سلسلة من الألبومات المؤثرة تجمع بين عناصر الموسيقى الكلاسيكية والمعاصرة.
ويتجلى إبداع إيناودي في مشروعه المميز الذي حمل عنوان "سيفن دايز ووكينج" وألبوم البيانو الفردي الأخير "أندر ووتر"، حيث توّجت جهوده بجائزة أوبوس كلاسيك المرموقة في 2022. ويَعد إيناودي ضيوف العُلا من عشاق الموسيقى الكلاسيكية بأمسية فنية عالمية المستوى وتجربة ترفيهية لا تنسى.
وتقدم الأوركسترا السويسرية عروضها ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة في العلا يوم 19 يناير، بعدما أحدثت نقلة نوعية في المشهد الموسيقي السويسري وبصمة فريدة على الصعيد العالمي.
وحازت الأوركسترا المميزة إعجاب الجماهير منذ انطلاقتها للمرة الأولى في 2018 مع مجموعة من المقطوعات الخالدة لأشهر الملحنين السويسريين والعباقرة الموسيقيين أمثال بيتهوفن وموزارت.
وتضم الأوركسترا، التي تقودها المبدعة لينا-ليزا فوستندورفر، مجموعة من أمهر العازفين والفنانين المتخصصين بالموسيقى الكلاسيكية والرومانسية، وتحتضن قاعة مرايا، وجهة الترفيه والفنون النابضة بالحياة في قلب العُلا، إبداعات الأوركسترا السويسرية في أمسية موسيقية وتجربة فنية ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر.
ويلتقي المغني البريطاني جيمس بلانت محبي أجواء البوب يوم 9 من فبراير، مع مجموعة من أروع أغنياته الي حققت نجاحًا عالميًا، بما فيها "يو آر بيوتيفول" و"جود باي ماي لوفر" و"وايز مان" بالإضافة لأغنية "هاي".
وحظي بلانت بمسيرة فنية استثنائية منذ بدايته، حيث احتل ألبومه الأول الذي أُطلق في 2004 بعنوان "باك تو بيدلام"، المرتبة الأولى في قائمة الألبومات الأكثر مبيعًا في المملكة المتحدة خلال العقد الماضي، ما منحه شهرة أوسع على الساحة الفنية.
وعُرف بلانت بصوته الرائع وأغنياته الشهيرة في مختلف الأنواع الموسيقية، مثل البوب روك والفولك روك والسوفت روك.
وحصد العديد من الجوائز، من بينها جائزتا بريت وجائزتا إم تي في للأغاني المصورة وخمس ترشيحات لجوائز جرامي، وتم بيع أكثر من 200 مليون نسخة من أسطواناته الموسيقية على مستوى العالم، ما يؤكد موهبته الفنية الرائعة ومقدراته الموسيقية المميزة.
ويشعل حفل بلانت أجواء نهاية الأسبوع التي تتزامن مع افتتاحية مهرجان فنون العلا، ما يمنح ضيوف المهرجان بداية مميزة لمزيد من الترفيه المنتظر، وينطلق المهرجان الذي يحتفي بتراث العلا باعتبارها ملتقى ثقافي عالمي من 8 فبراير ولغاية 2 مارس، ويضم مجموعة من تجارب الفنون المبتكرة والمعارض والمساحات الفنية التفاعلية برفقة العديد من المواهب الفنية المذهلة التي تستحق الإشادة.
يُذكر أن قاعة مرايا ستستضيف حفلًا غنائيًا لاثنين من ألمع نجوم الغناء على مستوى الوطن العربي، الشاب خالد وديانا حداد، يوم الجمعة 1 ديسمبر 2023.
ويحتفي الشاب خالد "ملك الراي" بمسيرة فنية ناجحة ومتميزة على مدار خمسة عقود من الزمن، حيث يعتبر أحد أكثر الفنانين المؤثرين في مشهد موسيقى الراي على الإطلاق، وعزز الشاب خالد مكانته ضمن الفنانين العرب المشهورين عالميًا ببيع أكثر من 80 مليون ألبوم حول العالم.
وبدأت أميرة الأغنية العربية ديانا حداد مشوارها نحو النجومية من بوابة برنامج "استوديو الفن" الشهير، ليتألق اسمها فيما بعد من خلال ألبومها الأول بعنوان "ساكن" في 1996، وأطلقت "حداد" العديد من الأغنيات الناجحة، من بينها "شاطر" و"أخبار حلوة"، كما تعاونت مع عدد من النجوم اللامعين، أمثال عيضة المنهالي والشاب خالد.
ويتضمن أرشيف "حداد" الفني عددًا من المسرحيات الغنائية الرائعة وشارات المسلسلات العربية، فضلًا عن الحفلات العالمية والجوائز التي تؤكد حضورها المميز على الساحة الموسيقية العربية.