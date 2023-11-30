خلال الأشهر القادمة.. "لحظات العلا" تقدم عروض الموسيقى الكلاسيكية وحفل جيمس بلانت

ويعود الحفل الكلاسيكي على ضوء الشموع المميز إلى موقع الحجر المدرج على لائحة اليونسكو للتراث العالمي يوم 18 يناير بالتزامن مع فعاليات مهرجان شتاء طنطورة، ويجمع الحفل المُقام ضمن منطقة جبل البنات بالحجر، عناصر الموسيقى الكلاسيكية مع التصاميم المبتكرة، كما يتضمن مجموعة من أروع عروض الموسيقى الكلاسيكية الحية من إبداع عازف البيانو والملحن لودوفيكو إيناودي، إلى جانب كوكبة مميزة من الموسيقيين السعوديين الموهوبين، ويلبي الحفل الرائع تطلعات عشاق الموسيقى والتجارب المميزة ضمن محيط تاريخي عريق وأجواء ساحرة تزينها أضواء الشموع.