المستفيدون من مخطط سكني بالمويه: منازلنا الجديدة أصبحت أشبه بالمهجورة.. لا كهرباء ولا خدمات منذ 3 سنوات

وتحدث لـ"سبق" كل من "بندر محارب العتيبي" و"فرج غازي العتيبي" قائلين: "نحن من مئات المتضررين من عدم إيصال التيار الكهربائي إلى المخطط السكني رقم 1192 بمحافظة المويه، حيث قمنا بالاقتراض من البنك والبناء في هذا المخطط، وحالياً نقوم بسداد أقساط شهرية للبنك، وكذلك ندفع إيجارات شهرية للشقق التي نسكنها، رغم أن منازلنا في المخطط المذكور جاهزة للسكن، ولكن يتعذر السكن فيها لعدم إيصال الخدمة الكهربائية لها من حوالي ثلاث سنوات".