بعد معاناة 5 سنوات.. شاب يتبرَّع بكليته لوالد صديقه

في بادرة إنسانية تُحتذى في الوفاء بين الأصدقاء، قام الشاب عوض مشرف العنزي بالتبرع بإحدى كليتيه لوالد صديقه نايف السعدي الشمري؛ ليُنهي بذلك معاناة والد صديقه "الشمري" مع الفشل الكلوي، الذي امتد لأكثر من خمس سنوات، تخللها فشل زراعة الكلى مرتين، ضاربًا بهذا التبرع أروع صورة من صور الوفاء والعطاء والإخلاص.