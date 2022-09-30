بعد معاناة 5 سنوات.. شاب يتبرَّع بكليته لوالد صديقه

في بادرة إنسانية تُحتذى في الوفاء بين الأصدقاء، قام الشاب عوض مشرف العنزي بالتبرع بإحدى كليتيه لوالد صديقه نايف السعدي الشمري؛ ليُنهي بذلك معاناة والد صديقه "الشمري" مع الفشل الكلوي، الذي امتد لأكثر من خمس سنوات، تخللها فشل زراعة الكلى مرتين، ضاربًا بهذا التبرع أروع صورة من صور الوفاء والعطاء والإخلاص.
وأُجريت العملية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض بعد مطابقة التحاليل والفحوصات المخبرية للطرفين. وقد تكللت العملية بالنجاح -ولله الحمد-.
وقال الشاب عوض العنزي إن تبرعه جاء عن قناعة تامة نابعة من سماحة الدين الإسلامي، وحثه لنا على التآلف والمحبة، إضافة إلى عمق الصداقة والأُخوة وقوة العلاقة بينه وبين صديقه الشمري.
وأعرب في الوقت ذاته عن سعادته الغامرة بنجاح العملية، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتقبل منه هذا العمل، ويجعله خالصًا لوجهه الكريم، وأن يلبس والد صديقه نايف السعدي الشمري لباس الصحة العافية، وأن يطيل عمره على طاعته وعبادته.
كما قدم الشاب العنزي شكره وتقديره للطاقم الطبي في المستشفى على متابعتهم الحالتين، ومدى حرصهم واجتهادهم ورعايتهم وعنايتهم بهما منذ دخولهما المستشفى.