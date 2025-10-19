خالد النمر: التوتر والعزلة المفرطة قد يسببان جلطات.. والتوازن هو العلاج
حذّر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر من خطورة التوتر والانفعال المستمر، مؤكّدًا أنهما من أبرز مسببات الجلطات القلبية والدماغية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الانعزال التام عن الناس قد يؤدي للنتيجة ذاتها.
وأوضح "النمر" أن التوازن النفسي والاجتماعي هو الأساس في الوقاية، مبينًا أن المسألة ليست اعتزالًا مطلقًا ولا مخالطةً مطلقة، بل هي سلوك معتدل يوازن بين الحفاظ على السلام النفسي والتفاعل مع الآخرين.
وأضاف أن العلاقات الاجتماعية يجب أن تُدار وفق ثلاثة معايير هي: درجة الأذى، ودرجة الاعتزال، ودرجة المرونة النفسية للطرفين، لافتًا إلى أهمية بناء شبكة علاقات قليلة العدد لكنها عالية الجودة، تتسم بالدعم النفسي لا الاستنزاف.
كما نصح الدكتور خالد النمر بمنح النفس خلوة إيجابية تُعيد ترتيب الأفكار وتهدّئ النفس، من خلال الصلاة، أو التسبيح، أو المشي، أو لحظة صمتٍ تُعيد للروح توازنها، مؤكدًا أن الاعتدال بين العزلة والتواصل هو مفتاح الصحة النفسية والجسدية.