مكة المكرمة تستعد لاستضافة النسخة الأولى من "منتدى مكة للحلال" بمشاركة شركات سعودية وعالمية

تحت رعاية معالي وزير التجارة، الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، تستعد مكة المكرمة لاستضافة "منتدى مكة للحلال"، الذي سيقام في مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات، تحت شعار "الإبداع في صناعة الحلال"، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير الجاري، بتنظيم شركة الغرفة الإسلامية لخدمات حلال (ICHS) و"منافع"، وهو ما يُعد حدثًا فريدًا وسط مشاركة مئات العارضين وقادة الصناعة والخبراء من مختلف الدول الإسلامية وبلدان العالم الأخرى.
ويأتي "منتدى مكة للحلال" منسجمًا مع توجهات المملكة العربية السعودية المتعلقة بالصناعات الحلال وترويجها، وأهدافها في دعم النمو الاقتصادي الوطني والمشاركة في تنويعه، كما تهدف فعالياته إلى دعم سوق الحلال العالمي، ومعالجة الطلب المتزايد من المستهلكين المسلمين وأصحاب الأعمال والمبتكرين، كما سيُقدم عددًا من الجلسات النقاشية التي تستهدف تغطية جوانب الصناعات الحلال، وتمكين أصحاب الأعمال من استيضاح الصور الدقيقة للمنتجات الحلال المندرجة تحت قطاعاتها الكبرى، وتشمل قطاع التمويل الإسلامي، وقطاع الأغذية الحلال، وقطاع السياحة الإسلامية، وقطاع الصيدلة وصناعات الأدوية، وقطاع التجميل، والقطاع التقني والأجهزة الطبية. وقطاع الخدمات اللوجستية والتسويق، وغيرها.
وعن أهمية المنتدى أكد الأستاذ يوسف خلاوي، الأمين العام لغرفة التجارة الإسلامية والصناعة والزراعة، أنه يُعد جسرًا يجمع الأمم والثقافات لبناء الثقة والتفاهم في سوق الحلال العالمي.
من جهته أشار المهندس أشرف طنبولي، الرئيس التنفيذي لشركة الغرفة الإسلامية لخدمات حلال (ICHS)، أن المنتدى يُعد منصة أساسية لتقديم رؤى قيمة وتعزيز التعاون الذي سيُشكل مستقبل أسواق الحلال حول العالم.
ويضم جدول أعمال المنتدى أكثر من 40 جلسة وورشة عمل، ومعارض للمنتجين والموردين ومقدمي الخدمات الحلال العالميين. وتقام هذه الفعاليات بدعم من الهيئة السعودية للغذاء والدواء، وغرفة التجارة بالمدينة، وغيرها من الجهات.