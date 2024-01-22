مكة المكرمة تستعد لاستضافة النسخة الأولى من "منتدى مكة للحلال" بمشاركة شركات سعودية وعالمية

ويأتي "منتدى مكة للحلال" منسجمًا مع توجهات المملكة العربية السعودية المتعلقة بالصناعات الحلال وترويجها، وأهدافها في دعم النمو الاقتصادي الوطني والمشاركة في تنويعه، كما تهدف فعالياته إلى دعم سوق الحلال العالمي، ومعالجة الطلب المتزايد من المستهلكين المسلمين وأصحاب الأعمال والمبتكرين، كما سيُقدم عددًا من الجلسات النقاشية التي تستهدف تغطية جوانب الصناعات الحلال، وتمكين أصحاب الأعمال من استيضاح الصور الدقيقة للمنتجات الحلال المندرجة تحت قطاعاتها الكبرى، وتشمل قطاع التمويل الإسلامي، وقطاع الأغذية الحلال، وقطاع السياحة الإسلامية، وقطاع الصيدلة وصناعات الأدوية، وقطاع التجميل، والقطاع التقني والأجهزة الطبية. وقطاع الخدمات اللوجستية والتسويق، وغيرها.