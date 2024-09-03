"التجارة" تتيح للمنشآت والمتاجر الإلكترونية إصدار تراخيص تخفيضات اليوم الوطني

ويمكن للمستهلك التحقق من نظامية وصحة التخفيضات من خلال مسح "الباركود" الظاهر في ترخيص التخفيضات، بكاميرا الجوال، لتظهر له جميع البيانات المتعلقة بالتخفيضات التي تشمل "نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، بالإضافة إلى بيانات المنشأة".