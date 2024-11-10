ماذا تعني حالة الاعتراض "منتهية" في "حساب المواطن"؟.. رد البرنامج

أوضح "حساب المواطن"، أن حالة الاعتراض "منتهية" تعني أنه تمّت الموافقة على الاعتراض الذي تقدّم به المستفيد.
وأضاف البرنامج، أنه في حال تمّت الموافقة على الاعتراض بعد تاريخ "10 أكتوبر" ستتم دراسة الأهلية، وإبلاغ المستفيد باستيفاء شروط الأهلية من خلال "دراسة الأهلية" ضمن دورة الأهلية لشهر ديسمبر المقبل.
يُذكر أن البرنامج بدأ صباح اليوم في إيداع الدعم المخصّص لشهر نوفمبر، "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم.
وأوضح البرنامج، أن عملية إيداع الدعم تستمر حتى نهاية اليوم (الأحد)، كما يمكن معرفة مبلغ الاستحقاق عبر تطبيق البرنامج.