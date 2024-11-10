ماذا تعني حالة الاعتراض "منتهية" في "حساب المواطن"؟.. رد البرنامج

وأضاف البرنامج، أنه في حال تمّت الموافقة على الاعتراض بعد تاريخ "10 أكتوبر" ستتم دراسة الأهلية، وإبلاغ المستفيد باستيفاء شروط الأهلية من خلال "دراسة الأهلية" ضمن دورة الأهلية لشهر ديسمبر المقبل.