على الرغم من الهدنة المعلنة.. الجيش يتهم "الدعم السريع" بمواصلة القصف

على الرغم من ذلك، أضاف في بيان السبت، أن شرطة الاحتياطي بدأت تفتح تدريجيًا مناطق في جنوب الخرطوم، موضحًا أن الموقف العملياتي بات مستقرًا في جميع المناطق العسكرية بالبلاد.