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القيادة تهنئ رئيس منغوليا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

تمنت له الصحة وللشعب الصديق اطراد التقدم
الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان
الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس أوخنا خوريلسوخ، رئيس منغوليا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب منغوليا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لرئيس منغوليا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب منغوليا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

الملك سلمان بن عبدالعزيز
الأمير محمد بن سلمان
الرئيس أوخنا خوريلسوخ

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