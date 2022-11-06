فلكية جدة: خسوف كلي للقمر غير مشاهد بسماء السعودية الثلاثاء المقبل

فلو أن الكرة الأرضية لا يوجد حولها غلاف جوي، فإن القمر في مرحلة الخسوف الكلي سوف يكون أسود تماماً، إلا أنه يتحول إلى اللون الأحمر، والسبب في ذلك أن أشعة الشمس غير المباشرة تبقى قادرة على الوصول إلى القمر، لكن قبل ذلك عليها المرور خلال الغلاف الجوي للأرض الذي يقوم ببعثرة معظم الطيف الأزرق ويتبقى الطيف الأحمر والبرتقالي القاتم، إضافة لذلك يقوم الغلاف الجوي للأرض بجعل كمية من ضوء الشمس تنحني وتصل إلى القمر وتجعله مضيئاً.