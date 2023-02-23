"البديوي" يُدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس بالضفة الغربية

وأكد الأمين العام على موقف مجلس التعاون الثابت والرافض لكل الانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تعد انتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية؛ داعيًا المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات في حق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، مقدمًا خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.