"غابة رغدان".. وجهة سياحية ومشاهد طبيعية مميزة تجتذب محبي التخييم والزوار

"سبق" وثقت جانباً من جمال وروعة تصميم الخيام في غابة رغدان وتحديداً في حديقة اللافندر، حيث تميز موقع الخيام بسهولة الوصول إليه واختيار موقعه المناسب والذي يطل على الحديقة بكاملها، وقد استنسخ شكله من شكل أشجار العرعر المخروطية .