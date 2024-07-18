"غابة رغدان".. وجهة سياحية ومشاهد طبيعية مميزة تجتذب محبي التخييم والزوار

تعتبر غابة رغدان واحدة من الوجهات السياحية الرائعة في المملكة وتحديداً في منطقة الباحة، حيث تجذب العديد من الزوار والسياح للاستمتاع بالتخييم.
وتتميز الغابة بكثافة أشجار العرعر التي تضفي على المكان جمالاً طبيعياً مذهلاً، بالإضافة إلى ذلك توفر المروج الخضراء الواسعة بيئة مثالية للتنزه والاستجمام، مما يجعل تجربة التخييم في غابة رغدان مميزة بشكل خاص.
"سبق" وثقت جانباً من جمال وروعة تصميم الخيام في غابة رغدان وتحديداً في حديقة اللافندر، حيث تميز موقع الخيام بسهولة الوصول إليه واختيار موقعه المناسب والذي يطل على الحديقة بكاملها، وقد استنسخ شكله من شكل أشجار العرعر المخروطية .
الخيام مجهزة بجلسات عربية وغطاء شفاف يسمح للموجود داخلها بمشاهدة جمال الطبيعة الخلابة والاستمتاع بها مع تساقط المطر ليعيش تجربة استثنائية، كما يمكن للمتنزه الاستفادة من المقهى القريب من الخيام لتقديم مشروب القهوة والشاهي .
ويُسمح بالطبخ داخل الخيام للراغبين باستخدام الدافور "الموقد الغاز" دون الفحم لسلامة الموجودين والحفاظ على الغطاء النباتي.