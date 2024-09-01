"أمانة الرياض" تكشف عن أعمال بلدياتها في نطاق محافظات ومراكز المنطقة خلال شهر أغسطس

يُشار إلى أن الخدمات شملت: أعمال إصلاح حفر الشوارع بطول ثمانية وعشرين ألفًا وأربعمائة وستة وأربعين مترًا مربعًا، وإزالة ألف وسبعمائة وثمانية وستين حاجزًا، وصيانة خمسة عشر ألفًا وخمسمائة وثمانية وعشرين عمود إنارة، وصيانة واحد وأربعين ألفًا وثمانمائة وواحد وخمسين مترًا مربعًا للإنترلوك، وردم مائة ألف ومائتين وسبعة وعشرين مترًا مربعًا، وإصلاح ثمانين ألفًا ومائة وخمسة وثلاثين مترًا مربعًا من الأرصفة.