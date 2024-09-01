"أمانة الرياض" تكشف عن أعمال بلدياتها في نطاق محافظات ومراكز المنطقة خلال شهر أغسطس

ضمن جهود أمانة منطقة الرياض في تعزيز ورفع جودة الحياة في المنطقة، نفذت بلديات المنطقة خلال شهر أغسطس عددًا من المبادرات والخدمات المقدمة للسكان والزوار، شملت: الخدمات البلدية، والرقابية، والصحية، والامتثال، والاستدامة؛ لتعزيز جودة الحياة في المنطقة، ورفع كفاءة الخدمات، وسهولة الحصول عليها.
يُشار إلى أن الخدمات شملت: أعمال إصلاح حفر الشوارع بطول ثمانية وعشرين ألفًا وأربعمائة وستة وأربعين مترًا مربعًا، وإزالة ألف وسبعمائة وثمانية وستين حاجزًا، وصيانة خمسة عشر ألفًا وخمسمائة وثمانية وعشرين عمود إنارة، وصيانة واحد وأربعين ألفًا وثمانمائة وواحد وخمسين مترًا مربعًا للإنترلوك، وردم مائة ألف ومائتين وسبعة وعشرين مترًا مربعًا، وإصلاح ثمانين ألفًا ومائة وخمسة وثلاثين مترًا مربعًا من الأرصفة.
فيما أزالت البلدياتُ مائةً وواحدًا وأربعين ألفًا وأربعمائة وستة وثلاثين طنًّا من النفايات، وتقليم اثنتين وثلاثين ألفًا ومائتين وثلاث وعشرين شجرة، كما شملت الأعمال صيانة سبعة وعشرين ألفًا وستمائة وواحد وعشرين مترًا مربعًا من شبكات الري.
ورصدت البلدياتُ ألفين ومائة وستًّا وتسعين مخالفة للصحة العامة، وتلقّت ستة آلاف وسبعمائة وخمسة وخمسين بلاغًا عبر مركز "940"، وباشرت البلديات أحد عشر ألفًا وخمسمائة وثمانية وعشرين للرقابة والامتثال، في إطار جهود الأمانة في تقديم خدمات نوعية.
وتأتي جهود الأمانة لرفع جودة الحياة في المنطقة امتدادًا لسعي الأمانة في تحقيق مستهدفات استراتيجيتها في زيادة تطور المنطقة، تكثيف أعمالها لخدمة السكان والزوار، لتواكب التطلعات ومستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء مجتمع حيوي، والعمل على بناء مستقبل مستدام متطور ذي امتثال عالٍ لرياض مزدهرة.