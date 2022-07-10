14 ألف عامل نظافة يرفعون أطنان النفايات من المشاعر المقدسة

يرفع أكثر من 14 ألف عامل نظافة أطنانًا من النفايات في المشاعر المقدسة "منى - مزدلفة – عرفات"، وذلك بواسطة آليات ورافعات وضاغطات سخَّرتها الأمانة للحفاظ على نظافة المشاعر المقدسة، كما قامت بدعم المشاعر بمراقبين ومشرفين في تلك الفترة.