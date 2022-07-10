14 ألف عامل نظافة يرفعون أطنان النفايات من المشاعر المقدسة

يرفع أكثر من 14 ألف عامل نظافة أطنانًا من النفايات في المشاعر المقدسة "منى - مزدلفة – عرفات"، وذلك بواسطة آليات ورافعات وضاغطات سخَّرتها الأمانة للحفاظ على نظافة المشاعر المقدسة، كما قامت بدعم المشاعر بمراقبين ومشرفين في تلك الفترة.
وقامت الأمانة بإنشاء غرفة عمليات لمراقبة خدمات النظافة إلكترونيًّا، تحتوي على أنظمة وتطبيقات عدة قائمة على استخدام التقنيات الحديثة، كأنظمة البلاغات، وتتبُّع المركبات، وتفريغ الحاويات، وشبكات الاتصال اللاسلكي.
يأتي ذلك استمرارًا لتطوير قطاع النظافة، وتزويده بالتقنيات الحديثة؛ بهدف تسهيل عملية مراقبة أداء المعدات بأشكالها كافة، كالضواغط ووايتات الشفط، وغيرها.