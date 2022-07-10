محليات

14 ألف عامل نظافة يرفعون أطنان النفايات من المشاعر المقدسة

باستخدام التقنيات الحديثة.. مع الدعم بمراقبين ومشرفين
14 ألف عامل نظافة يرفعون أطنان النفايات من المشاعر المقدسة
أعمال نظافة المشاعر المقدسة
غزوان الحسن
غزوان الحسن

يرفع أكثر من 14 ألف عامل نظافة أطنانًا من النفايات في المشاعر المقدسة "منى - مزدلفة – عرفات"، وذلك بواسطة آليات ورافعات وضاغطات سخَّرتها الأمانة للحفاظ على نظافة المشاعر المقدسة، كما قامت بدعم المشاعر بمراقبين ومشرفين في تلك الفترة.

وقامت الأمانة بإنشاء غرفة عمليات لمراقبة خدمات النظافة إلكترونيًّا، تحتوي على أنظمة وتطبيقات عدة قائمة على استخدام التقنيات الحديثة، كأنظمة البلاغات، وتتبُّع المركبات، وتفريغ الحاويات، وشبكات الاتصال اللاسلكي.

يأتي ذلك استمرارًا لتطوير قطاع النظافة، وتزويده بالتقنيات الحديثة؛ بهدف تسهيل عملية مراقبة أداء المعدات بأشكالها كافة، كالضواغط ووايتات الشفط، وغيرها.

المشاعر المقدسة
مشعر عرفات
مشعر مزدلفة
حج 1443
بعثة المشاعر المقدسة

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