"الأرصاد": بعض باحثي الطقس قدّموا سيناريوهات غير دقيقة عن التغيرات المناخية

وقال "الأرصاد": رصد المركز خلال الفترة الماضية تسابق بعض الباحثين والأكاديميين إلى تفسير التغيرات المناخية التي شهدتها بعض مناطق المملكة من خلال تقديم سيناريوهات غير دقيقة لا تستند إلى الدراسات العلمية الموثوقة أو السجل المناخي التاريخي للمناطق، وهو ما يتعارض مع ما يلتزم به المركز من إطار علمي مبني على المرجعية التاريخية والدراسات المستفيضة من المراكز المحلية والإقليمية التابعة له.