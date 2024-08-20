"الأرصاد": بعض باحثي الطقس قدّموا سيناريوهات غير دقيقة عن التغيرات المناخية

أًصدر المركز الوطني للأرصاد تنويهًا بشأن تفسير التغيرات المناخية في بعض مناطق المملكة.
وقال "الأرصاد": رصد المركز خلال الفترة الماضية تسابق بعض الباحثين والأكاديميين إلى تفسير التغيرات المناخية التي شهدتها بعض مناطق المملكة من خلال تقديم سيناريوهات غير دقيقة لا تستند إلى الدراسات العلمية الموثوقة أو السجل المناخي التاريخي للمناطق، وهو ما يتعارض مع ما يلتزم به المركز من إطار علمي مبني على المرجعية التاريخية والدراسات المستفيضة من المراكز المحلية والإقليمية التابعة له.
وأضاف: وقد جرى توضيح ذلك من منطق الحرص على تحقيق المصلحة العامة واستشعارًا لدور المركز تجاه المجتمع وتنفيذًا لمقتضيات نظام الأرصاد في مادته "3" المتعلقة بضوابط نشر معلومات الأرصاد الجوية.