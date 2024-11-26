بالفيديو.. كواليس احترافية خلف المؤتمر الصحفي لإعلان الميزانية.. جهود إعلامية ورؤية اقتصادية تبشر بالخير

وتحدث الزميل عبدالعزيز الموينع، مراسل قناة الإخبارية، لـ"سبق" عن التحضيرات الذهنية للإعلامي التي تسبق تغطية المؤتمر الصحفي للميزانية. وأوضح: “في مثل هذا الحدث، يركز الصحفي على أحدث التقديرات الصادرة من وزارة المالية، خصوصًا ما تم الإعلان عنه في المؤتمر التمهيدي قبل ثلاثة أشهر من الكشف النهائي عن الميزانية. يتمحور الاهتمام حول الأرقام والمستجدات، إلى جانب توجهات الدولة المستقبلية بشأن الإنفاق واستمرار دعم المشروعات”.