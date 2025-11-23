"ليدار للاستثمار" تختتم مشاركتها في سيتي سكيب 2025 بالرياض بإبرام تحالفات استراتيجية لتعزيز التطوير العمراني بالمملكة

اختتمت شركة "ليدار للاستثمار" مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي 2025 بالرياض، بإبرام سلسلة من الاتفاقيات النوعية التي تُكرّس حضورها كشريك رئيسي في تطوير المشاريع السكنية والتجارية متعددة الاستخدامات، وتعزّز مساهمتها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وشملت الشراكات مجالات التطوير العقاري، التصميم الهندسي، التمويل، التحول الاستراتيجي، إدارة المرافق، وخدمات التجربة الرقمية للعملاء.
وأكد محمد العثيم، رئيس مجلس إدارة "ليدار للاستثمار"، أن مشاركتهم في سيتي سكيب هذا العام تعكس التحول نحو مرحلة أوسع في الإنتاج العقاري وتطوير نماذج شراكات مبتكرة، مشيرًا إلى أن قيمة استثمارات الشركة تبلغ اليوم نحو 6.2 مليار ريال، ما يعكس التزام "ليدار" بابتكار بيئات عمرانية متكاملة تركز على جودة الحياة، بعيدًا عن تقديم وحدات سكنية منفصلة فقط.
وأضاف العثيم أن الشراكات الموقعة تعكس التزام "ليدار" بالعمل ضمن منظومة وطنية متكاملة، تجمع بين الجهات الحكومية وشركات التطوير والهندسة والتمويل، بهدف تسريع وتيرة البناء، وتمكين المستفيدين من تملك المسكن المناسب ، ورفع كفاءة المشاريع في جميع مراحلها من التخطيط وحتى التشغيل.
من جانبه، أوضح سعود العجمي، الرئيس التنفيذي لشركة "ليدار للاستثمار"، أن هذه الاتفاقيات تمثل محورًا عمليًا لخطط الشركة خلال الأعوام المقبلة، مؤكدًا أن الأولوية تتجه نحو التحول التشغيلي، وتعزيز التكامل في إدارة المشاريع، والاعتماد على منظومة رقمية موحدة ترتقي بتجربة العميل وتسرّع خطوات التملّك. وبيّن أن "ليدار" تعمل على رفع سرعة الإنجاز عبر شراكات تمويلية وهندسية وتشغيلية تُحوّل المشاريع من مجرد مخططات إلى منتجات جاهزة للتسليم وبمستويات أعلى من الجودة.
وكانت "ليدار للاستثمار" قد استهلت مشاركتها في "سيتي سكيب العالمي بالرياض 2025" بتوقيع اتفاقية تطوير مشروع دار المكيمن مع NHC غرب المدينة المنورة، بقيمة تتجاوز 726 مليون ريال، على مساحة تتجاوز 192 ألف متر مربع، ويضم المشروع 742 وحدة سكنية، على أن يتم تسليمه خلال 36 شهرًا. كما أبرم الطرفان اتفاقية الشراء الموّحد، التي توفّر نموذجًا مشتركًا يحقق عدة فوائد، منها: خفض تكاليف البناء بنسبة تصل إلى 25%، وتقليص زمن توفير المنتج السكني بنحو 40%، وزيادة مستوى التملّك للمستفيدين بنسبة قد تصل إلى 20%. كما تسهم الاتفاقية في تحسين جودة المنتج ورفع رضا العملاء بحوالي 20%، ودعم نمو مبيعات مشاريع "ليدار" بنسبة 25%.
وفي مجال التصميم الهندسي، وقّعت الشركة اتفاقية مع شركة فارس الفارس للاستشارات الهندسية لتصميم مشروع "أبراج ليدار" على طريق الملك سلمان بالرياض، وهو مشروع متعدد الاستخدامات تبلغ قيمته أكثر من 1.2 مليار ريال ويقام على مساحة 11,700 متر مربع، ليكون أحد أبرز المشاريع العمرانية المستقبلية في العاصمة.
وفي خطوة تستهدف تسريع وتيرة التطوير وتعزيز حلول التمويل السكني، وقّعت "ليدار" مذكرة تفاهم مع (SNB)، والبنك السعودي الفرنسي لتقديم برامج تمويلية مبتكرة تدعم مشاريعها وتوفر خيارات ميسّرة للمستفيدين. كما أبرمت اتفاقية مع شركة ترميز المالية لإنشاء محافظ تمويلية بقيمة 250 مليون ريال، عبر نماذج تمويل مرنة تسهم في تطوير مشاريع عقارية متعددة، وتضمن تنفيذها بكفاءة تشغيلية مشتركة.
وفي جانب الخدمات التشغيلية، وقّعت "ليدار" اتفاقية مع شركة Smart Link لتطوير مراكز اتصال موحّدة، تهدف إلى تسريع الاستجابة للعملاء بنسبة تصل إلى 35%، وتقليص زمن المعالجة بحوالي 40%، وتحسين جودة الخدمة بنحو 25%، عبر منظومة ذكاء تشغيلي وتحليلات أداء تدعم أنظمة البيع والتسويق.
كما أبرمت اتفاقية مع FMPlus لإدارة المرافق والمجتمعات السكنية، بهدف رفع كفاءة التشغيل في المشاريع السكنية، وتعزيز تجربة حضرية متكاملة وفق معايير الاستدامة وجودة الحياة.
بالإضافة إلى ذلك، وقّعت "ليدار" شراكة استراتيجية مع شركة القيمة المثالية للاستشارات الإدارية (iValue Consult) لدعم التحول الاستراتيجي والتطوير التنظيمي، وبناء منظومة تشغيلية تعزّز استدامة الأثر العقاري في المملكة.
وأبرمت "ليدار للاستثمار" عقد بيع مع شركة الرائم العالمية (أراكو) لشراء 29 قطعة أرض ضمن مشروع "ليدار بارك" شمال بريدة، بهدف تطوير مجمع سكني متكامل (كمباوند)، يلتزم بأعلى معايير التصميم، ويعزز جودة البنية التحتية، ويلبي تطلعات المستفيدين في بيئة سكنية عصرية مستدامة.
من خلال هذه الشراكات، تواصل "ليدار" ترسيخ مكانتها كمطوّر وطني يقدّم تجارب عمرانية حديثة، متكاملة من مرحلة الفكرة وحتى التشغيل، لتنعكس إيجابًا على جودة الحياة وصياغة مدن المستقبل في المملكة العربية السعودية.