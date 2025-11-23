"ليدار للاستثمار" تختتم مشاركتها في سيتي سكيب 2025 بالرياض بإبرام تحالفات استراتيجية لتعزيز التطوير العمراني بالمملكة

وكانت "ليدار للاستثمار" قد استهلت مشاركتها في "سيتي سكيب العالمي بالرياض 2025" بتوقيع اتفاقية تطوير مشروع دار المكيمن مع NHC غرب المدينة المنورة، بقيمة تتجاوز 726 مليون ريال، على مساحة تتجاوز 192 ألف متر مربع، ويضم المشروع 742 وحدة سكنية، على أن يتم تسليمه خلال 36 شهرًا. كما أبرم الطرفان اتفاقية الشراء الموّحد، التي توفّر نموذجًا مشتركًا يحقق عدة فوائد، منها: خفض تكاليف البناء بنسبة تصل إلى 25%، وتقليص زمن توفير المنتج السكني بنحو 40%، وزيادة مستوى التملّك للمستفيدين بنسبة قد تصل إلى 20%. كما تسهم الاتفاقية في تحسين جودة المنتج ورفع رضا العملاء بحوالي 20%، ودعم نمو مبيعات مشاريع "ليدار" بنسبة 25%.