الهيئة السعودية للسياحة تحصد جائزة التميز الكبرى في مهرجان دبي لينكس 2024

ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود الهيئة السعودية للسياحة؛ في الترويج للسعودية كوجهة سياحية رائدة على مستوى المنطقة والعالم، وتركيزها على التميز والابتكار وتطويع التقنيات المتطورة، كما يأتي في سياق حصدها المتواصل لجوائز التميز في مختلف مجالات التسويق والإعلام والإعلان، وفي أكبر المحافل الدولية المرموقة.