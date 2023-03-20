برد قارس تشهده الطائف الليلة.. والحصيني: "ما دام البُر في البَر.. لا تأمن البرد"

تشهد "الطائف" انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، كان قد بدأ قبل أيام عدة تدريجيًّا حتى وصل لموجة باردة بشدة هذه الليلة. والمتوقع زيادة انخفاض درجات الحرارة وصولاً لفجر غد الثلاثاء. كما يشمل ذلك الانخفاض في درجات الحرارة المحافظات والمراكز والقرى التابعة، والمواقع السياحية كالشفا والهدا؛ إذ يُتوقع أن تشهد زيادة في الانخفاض بدرجات الحرارة بحكم ارتفاعها.
وكان الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية، الإعلامي عبدالعزيز الحصيني، قد تحدث عن هذه التقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة، وأكد أن موسم الحميمين، وعدد أيامه "26" يومًا، بدأ اليوم الاثنين، ونجومه "سعد الاخبية- والمقدم"، وفيه بداية فصل الربيع فلكيًّا بتعامد الشمس على خط الاستواء من أيام "بياع الخبل عباته".
وقال: "صحيح أن أيام برده قليلة، لكن الاحتياط واجب. وبالرغم من أن الحرارة من الممكن أن تصل إلى أواخر الثلاثينيات المئوية ظهرًا لكن تهب رياح أصلها قطبي، تعمل على خفض الحرارة". مشيرًا إلى أن هذا خاص بالشمالية، والوسطى، وأجزاء من الشرقية وشرق الغربية.
وبيّن أن موسم الحميمين تكثر فيه أمراض الحساسية والإنفلونزا بسبب التقلبات الجوية، وهو بداية موسم المراويح. مناديًا أهل الشمالية، والوسطى، والشرقية، وشرق الغربية بقوله: "يمكنكم رفع الملابس الثقيلة مع الاحتفاظ بالمعاطف". مستشهدًا بما قاله الأولون: "يا ربنا يا كريم اكفنا برد الحميم". وقولهم: "ما دام البُر (القمح) في البَر (الأرض) لا تأمن البرد". مبينًا أن هذا حذر متأصل لدى ثقافة أهالي شبه الجزيرة العربية من مخاطر التقلبات الجوية في موسم الحميمين، ومتوقعًا أن يوافق بداية الحميمين هذا العام موجة برد ذروتها يوم الأربعاء 30 شعبان 1444هـ.