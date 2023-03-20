برد قارس تشهده الطائف الليلة.. والحصيني: "ما دام البُر في البَر.. لا تأمن البرد"

وبيّن أن موسم الحميمين تكثر فيه أمراض الحساسية والإنفلونزا بسبب التقلبات الجوية، وهو بداية موسم المراويح. مناديًا أهل الشمالية، والوسطى، والشرقية، وشرق الغربية بقوله: "يمكنكم رفع الملابس الثقيلة مع الاحتفاظ بالمعاطف". مستشهدًا بما قاله الأولون: "يا ربنا يا كريم اكفنا برد الحميم". ‏وقولهم: "ما دام البُر (القمح) في البَر (الأرض) لا تأمن البرد". مبينًا أن هذا حذر متأصل لدى ثقافة أهالي شبه الجزيرة العربية من مخاطر التقلبات الجوية في موسم الحميمين، ومتوقعًا أن يوافق بداية الحميمين هذا العام موجة برد ذروتها يوم الأربعاء 30 شعبان 1444هـ.