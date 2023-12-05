تحسّن ترتيب الطلاب السعوديين باختبارPISA 2022 في القراءة والرياضيات والعلوم

وبحسب الدراسة، سجل أداء البنين تفوقًا في مجال الرياضيات، بينما تفوقت الطالبات في مجالي العلوم والقراءة، كما سجلت الدراسة انخفاضًا عامًا في متوسط الدرجات لدورة 2022 على مستوى الدول المشاركة؛ وذلك بسبب معاناة جميع النظم التعليمية في العالم من آثار أزمة كورونا وإغلاق المدارس، وأثر الفاقد التعليمي الذي تسببت به الجائحة وتأثيره على أداء النظم التعليمية، وتراجع التحصيل العلمي لجميع الدول وخصوصًا في مجال القراءة، كما تنبأ بذلك تقرير البنك الدولي أخيرًا.