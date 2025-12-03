ملتقى ميزانية 2026 .. الإبراهيم: النفط أصبح أداة تنموية… و74 نشاطًا اقتصاديًا ينمو بأكثر من 5%

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، خلال مشاركته في ملتقى ميزانية 2026 اليوم، أن المملكة انتقلت في نهج الإنفاق من “الإنجاز بأي تكلفة” إلى “الإنجاز بالتكلفة الصحيحة”، بما يضمن تعظيم الأثر وزيادة كفاءة الموارد، مشددًا على أن هذه المرحلة رسّخت دور القطاع الخاص الذي ارتفعت مساهمته إلى 50%.