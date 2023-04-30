"خارطة عالمية".. مسار يتهيأ لتعزيز وإثراء تجربة المعاقين والمسنين بالحرم

من جانبه، بيّن مساعد مدير عام الإدارة العامة للدراسات والأبحاث الهندسية مدير مشروع الوصول الشامل بالمسجد الحرام المهندس عبدالعزيز الزهراني، أنه تم الانتهاء من كل المراحل الرئيسية للمشروع على مدى أكثر من 15 شهرًا تخللها عدد من الزيارات الميدانية، وورش العمل المشتركة، ومجموعات التركيز، والاجتماعات الثنائية مع كافة شركاء النجاح من المعنيين، إضافة لدراسة أفضل الممارسات والمنهجيات المتبعة في الترميز (الأكواد) التصميمية والتجارب الرائدة إقليميًّا وعالميًّا، وتطويعها ضمن حِزَم المخرجات للمشروع.