رحلة الأمل.."تخصصي ذوي الإعاقة" يمكن 300 مستفيد من أداء فريضة الحج

مكّن المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة 300 مستفيد من مختلف الإعاقات من أداء فريضة الحج لهذا العام 1445هـ. حيث غادر الحجاج المعاقون مطارات المملكة متجهين إلى الأراضي المقدسة.
وأوضح رئيس المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة الدكتور عبدالرحمن بن سالم السيف أن تفويج المعاقين من مختلف الإعاقات يأتي امتداداً للنجاحات السابقة لتفويج المستفيدين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم ومراعاة ظروفهم الصحية والاجتماعية، وتسهيل وتيسير أدائهم لمناسكهم والوقوف في كافة مراحل المشاعر المقدسة، وتهيئة البنية التحتية لهم وفق ضوابط وإجراءات مقننة تلامس احتياجهم. وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات في القطاع الحكومي والأهلي.
وبين الدكتور السيف أن الاستعدادات لحج المعاقين قد بدأت مبكراً، حيث تم ترشيح 13 جمعية من جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة مقسمة على كافة مناطق المملكة لاختيار المرشحين للحج، ولتكون تلك الجمعيات ضابط اتصال والعمل على إنهاء الإجراءات وتعبئة النماذج الخاصة بالحج ممن لم يسبق لهم تأدية الفريضة.
وأضاف السيف أن مجلس جمعيات ذوي الإعاقة يسعى بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الرسمية لأداء الركن الخامس للمستفيدين بكل يسر وسهولة ودون عناء ومشقة وفق برنامج وخطة زمنية من خلال تقديم كافة التسهيلات والإجراءات التي تضمنت توفير سكن مناسب ومهيأ في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وسيارات حديثة ومجهزة للتنقل داخل المشاعر، وتخصيص مسارات خاصة لأداء المناسك داخل المشاعر ورمي الجمرات بالتعاون مع الجهات الأمنية، وكذلك توفير كافة الخدمات الصحية والإعاشة، إضافة إلى تقديم برامج توعوية وتثقيفية، ليكون الحج ميسراً من بداية وصولهم إلى طواف الوداع وانتهاء مناسك الحج.
وأشار إلى أن المجلس وقع اتفاقية شراكة مجتمعية مع جمعية الحرمين لذوي الإعاقة تتضمن توفير تذاكر السفر والمواصلات من المناطق إلى جدة ومكة المكرمة، حرصاً من الطرفين نحو التكامل لخدمة الحجاج من الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتًا إلى أن الجمعيات التي تم تكليفها لترشيح المعاقين من مختلف مناطق المملكة تضمنت منطقة (الرياض ـ مكة المكرمة ـ المدينة المنورة ـ الشرقية ـ القصيم ـ عسير ـ حائل ـ تبوك ـ الباحة ـ الحدود الشمالية ـ الجوف ـ جازان ـ نجران).