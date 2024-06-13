رحلة الأمل.."تخصصي ذوي الإعاقة" يمكن 300 مستفيد من أداء فريضة الحج

وأشار إلى أن المجلس وقع اتفاقية شراكة مجتمعية مع جمعية الحرمين لذوي الإعاقة تتضمن توفير تذاكر السفر والمواصلات من المناطق إلى جدة ومكة المكرمة، حرصاً من الطرفين نحو التكامل لخدمة الحجاج من الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتًا إلى أن الجمعيات التي تم تكليفها لترشيح المعاقين من مختلف مناطق المملكة تضمنت منطقة (الرياض ـ مكة المكرمة ـ المدينة المنورة ـ الشرقية ـ القصيم ـ عسير ـ حائل ـ تبوك ـ الباحة ـ الحدود الشمالية ـ الجوف ـ جازان ـ نجران).