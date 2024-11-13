"مكتبة الملك عبدالعزيز العامة" تشارك في مؤتمر الاتحاد العربي للمكتبات في دورته 35

كما عرضت المكتبة برامجها التي تبرز اهتمامها بالتراث الثقافي، وإصداراتها من الكتب الجديدة في مجال التاريخ السعودي، وكتب الرحالة المترجمة، والكتب العلمية التي حازت على إعجاب الحضور والمشاركين والمشاركات في المؤتمر.