"مكتبة الملك عبدالعزيز العامة" تشارك في مؤتمر الاتحاد العربي للمكتبات في دورته 35

تشارك مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في مؤتمر الاتحاد العربي للمكتبات (الإفلا) الذي انطلق أمس الموافق 12 نوفمبر في العاصمة العمانية مسقط في دورته الخامسة والثلاثين تحت عنوان: «المكتبات ومؤسسات الأرشيف العربية ودورها في تعزيز الهوية والمواطنة الرقمية» ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
وتشارك المكتبة بجناح خاص في سياق المعرض المصاحب للتعريف بالمؤسسات العربية الرائدة في مجال قواعد المعلومات والفهرسة والمكتبات الافتراضية وقواعد البيانات بالإضافة إلى بعض المكتبات ودور النشر.
وعرضت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في المعرض جانباً من أبرز مشاريعها العلمية والثقافية، مثل: المشروع الوطني لتوثيق الصلة بالكتاب، وجائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة، ومشروع الفهرس العربي الموحد الذي يمثل منصة للخدمات المعرفية العربية، ويقدم خدماته للمكتبات والمراكز الثقافية والجامعات والناشرين العرب والمؤلفين والأفراد، ويتضمن المشروع (4,000,000) تسجيلة ببليوجرافية واستنادية.
كما أبرزت مشاركة المكتبة خلال المعرض اهتمامها بتوفير المحتوى الرقمي من خلال شبكة الإنترنت حيث أطلقت المكتبة الرقمية العربية الموحدة بهدف رصد المحتوى الرقمي العربي وتقديم خدمات معلومات تفاعلية تستغل أفضل الوسائل التقنية بمواصفات عالمية وتفي بمتطلبات جميع فئات المجتمع بما يحقق أهداف مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ومشاريعها الثقافية المتنوعة.
كما عرضت المكتبة برامجها التي تبرز اهتمامها بالتراث الثقافي، وإصداراتها من الكتب الجديدة في مجال التاريخ السعودي، وكتب الرحالة المترجمة، والكتب العلمية التي حازت على إعجاب الحضور والمشاركين والمشاركات في المؤتمر.