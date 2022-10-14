تشهير وتحريض.. محامٍ يكشف عقوبة انتقاد الأجهزة الحكومية بمنصات التواصل

ونوه "الخالدي" إلى أنه طالما وجدت إدارات لاستقبال ومعالجة الشكاوى بالجهات الحكومية سواء الشخصية أو من خلال الوسائل الإلكترونية، فإننا لسنا بحاجة للانتقاد وتقييم الأداء (عبر وسائل التواصل الاجتماعي)؛ لأن في ذلك تشهيرًا وإساءةً وتحريضًا على أجهزة الدولة من خلال انتقاد أعمال دوائرها الحكومية على الرأي العام، مما يعرّض المشهر والمنتقد للعقوبات المنصوص عليها في نظام الجرائم المعلوماتية، والذي نص في مادته الثالثة على أنه: (يعاقَب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية والتي منها: التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنية المعلومات المختلفة).