"التجارة" تضبط عمالة تمارس الغش في منتجات الإنارة داخل مستودع أخشاب بجنوب الرياض

وتفصيلاً، فقد ضبطت الفرق الرقابية ما يقارب 2.5 مليون قطعة، تتضمن منتجات نهائية، ومواد أولية خاصة بتصنيع الإنارة تتم تعبئتها على أنها صناعة سعودية؛ بغرض الخداع والتضليل.