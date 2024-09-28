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"التجارة" تضبط عمالة تمارس الغش في منتجات الإنارة داخل مستودع أخشاب بجنوب الرياض
تم ضبط ما يقارب 2.5 مليون قطعة تتضمن منتجات نهائية ومواد أولية تتم تعبئتها على أنها صناعة سعودية
ضبطت فرق الرقابة الميدانية بوزارة التجارة، عمالة تمارس الغش في منتجات الإنارة داخل مستودع أخشاب بجنوب الرياض.
وتفصيلاً، فقد ضبطت الفرق الرقابية ما يقارب 2.5 مليون قطعة، تتضمن منتجات نهائية، ومواد أولية خاصة بتصنيع الإنارة تتم تعبئتها على أنها صناعة سعودية؛ بغرض الخداع والتضليل.
وأوضحت الوزارة أنها أغلقت المستودع، وأحالت المخالفين للجهات المختصة لإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم.