مطارات الرياض وخطوط جنوب الصين الجوية تدشنان مساراً جوياً جديداً

جاء ذلك بعد جهود الهيئة العامة للطيران المدني في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني المتمثلة في زيادة الوجهات وعدد المسافرين في مطارات المملكة، بالإضافة إلى تعزيز الربط الجوي للمملكة، حيث أعلنت الهيئة مؤخراً التصريح بتشغيل خطوط جنوب الصين الجوية برحلات منتظمة (مسافرين - شحن جوي) بين جمهورية الصين الشعبية والمملكة من وإلى مدن "بكين" و "جوانزو "و "شينزين" و الرياض، وذلك خلال الموسم الصيفي لعام 2024، بواقع 4 رحلات (مسافرين/ تجارية) و 3 رحلات شحن جوي، ابتداءً من اليوم.