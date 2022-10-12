76 ألف مستفيد من التوعية الميدانية وتوزيع 83726 عبوة ماء زمزم بالحرم أمس

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام، أمس الثلاثاء، موضحة تفاصيلها بالأرقام.
تفصيلاً، أوضحت "شؤون الحرمين"، عبر إنفوجرافيك على حسابها على تويتر"، أن الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام في يوم الثلاثاء 15 /3/ 1444هـ، تشمل توزيع 83726 عبوة زمزم، واستهلاك 130 ألف لتر مطهرات، وتعقيم الأسطح بـ14800 لتر، وتوزيع 1400 كتيب ومطوية.
وأشارت إلى أن عدد المستفيدين من التوعية الرقمية بلغ 13200 مستفيد، فيما بلغ المستفيدون من خدمة التطويف 1910، ومن برنامج التوعية الميداني 76.000 ألف مستفيد.
وأضافت، أنه تمّ "ضخ 1200 لتر معقم للأيدي، وتعقيم السجاد بـ15100 لتر، والتعقيم باستخدام جهاز البايوكير 230 لتراً، والتعقيم عبر الروبوتات بـ 240 لتراً من المعقمات.