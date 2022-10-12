76 ألف مستفيد من التوعية الميدانية وتوزيع 83726 عبوة ماء زمزم بالحرم أمس

تفصيلاً، أوضحت "شؤون الحرمين"، عبر إنفوجرافيك على حسابها على تويتر"، أن الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام في يوم الثلاثاء 15 /3/ 1444هـ، تشمل توزيع 83726 عبوة زمزم، واستهلاك 130 ألف لتر مطهرات، وتعقيم الأسطح بـ14800 لتر، وتوزيع 1400 كتيب ومطوية.