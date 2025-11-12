"داما القابضة" و"نسك الإنسانية" توقّعان مذكرة تفاهم لتطوير واستدامة مبادرات تخدم ضيوف الرحمن

من جانبه، أكد الأستاذ عمار بن صالح الوهيبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة نسك الإنسانية، أن المذكرة تسعى إلى تفعيل مبادرات قابلة للقياس والتوسع، تحقق الأثر الملموس في إثراء تجربة ضيوف الرحمن، وتيسّر الوصول إلى قاصدي الحرمين، مع إتاحة المشاركة المجتمعية في مشاريع الخدمة.