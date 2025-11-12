"داما القابضة" و"نسك الإنسانية" توقّعان مذكرة تفاهم لتطوير واستدامة مبادرات تخدم ضيوف الرحمن

وقّعت شركة داما القابضة ومؤسسة نسك الإنسانية، مذكرة تفاهم لتأسيس “صندوق خدمة ضيوف الرحمن”، وذلك خلال مؤتمر ومعرض الحج 1447هـ الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة في مركز جدة سوبر دوم خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر الجاري تحت شعار “من مكة إلى العالم”، وبمشاركة شركة أبعاد التجربة، وحضور ومساهمة الخبير العالمي في مبادرات التمكين الاقتصادي والصناديق التنموية المهندس أنس الحسناوي.
وتهدف المذكرة إلى إطلاق شراكة إستراتيجية بين القطاعين الخاص وغير الربحي لتأسيس وإطلاق مبادرات نوعية تُسهم في تحسين وإثراء تجربة الحجاج والمعتمرين، من خلال ابتكار حلول مستدامة تُعنى بتجربة الحاج والمعتمر والزائر، وتعزيز منظومة الخدمات اللوجستية والإرشادية والرقمية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع جودة الحياة وتعزيز كفاءة منظومة الحج والعمرة.
وأوضح المستشار عبدالله بن غازي العتيبي، رئيس شركة داما القابضة، أن الشراكة تهدف إلى استدامة الموارد واستثمارها في مشاريع تنموية مستدامة تخدم ضيوف الرحمن، مشيرًا إلى أن المبادرات ستبنى على حوكمة واضحة وآليات مبتكرة لضمان أثر متنامٍ ومستدام.
من جانبه، أكد الأستاذ عمار بن صالح الوهيبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة نسك الإنسانية، أن المذكرة تسعى إلى تفعيل مبادرات قابلة للقياس والتوسع، تحقق الأثر الملموس في إثراء تجربة ضيوف الرحمن، وتيسّر الوصول إلى قاصدي الحرمين، مع إتاحة المشاركة المجتمعية في مشاريع الخدمة.
كما أوضح المهندس محمد الشريف، الرئيس التنفيذي لشركة أبعاد التجربة، أن دورهم سيركّز على تصميم وإدارة المبادرات وفق أفضل الممارسات العالمية في تحسين تجربة الحاج والمعتمر، فيما أشار المهندس أنس الحسناوي إلى أن الشراكة ستستفيد من خبرات دولية في نماذج التمكين الاقتصادي والصناديق التنموية لضمان الاستدامة وتعظيم الأثر.
واختُتمت مراسم التوقيع بالتأكيد على تشكيل فريق عمل مشترك لوضع خطة تنفيذية وجدول زمني لإطلاق الدفعة الأولى من المبادرات، مع فتح المجال أمام الشراكات الحكومية والخاصة وغير الربحية لتحقيق أثر ملموس وسريع ومستدام في خدمة ضيوف الرحمن.